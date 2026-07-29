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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Пакетта о том, что игрок подписал контракт на небольшие деньги: «Он после травмы, не было предложений, кроме просмотра. У нас договоренность о расторжении, если будут проблемы со здоровьем»

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Седрика Пакетта , высказался о переходе игрока в «Авангард».

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