Мотострелки рассказали о попытке прорыва ВСУ в Курской области

Атака была отражена Российские мотострелки рассказали про отражение попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, сообщается в группе «ВКонтакте» «Пункт отбора на военную службу по контракту».
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