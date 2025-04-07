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Участников рынка предупредили о недопустимости повышения цен на яйца к Пасхе

Участников рынка предупредили о недопустимости повышения цен на яйца к Пасхе

Федеральная антимонопольная служба выступила с предупреждением к производителям и торговым сетям о недопустимости повышения цен на яйца, сливочное масло, кондитерские изделия и прочую продукцию в преддверии праздника Пасхи.

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