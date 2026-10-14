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Царьград

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«Спецтранс» подготовил 16 машин к зиме в Котельниках

«Спецтранс» подготовил 16 машин к зиме в Котельниках

«Спецтранс» подготовил к холодам 16 единиц техники — тракторы, мини-погрузчики, комбинированную дорожную машину, экскаваторы-погрузчики и самосвалы, которые прошли обслуживание и получили навесное оборудование для уборки снега и льда.

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