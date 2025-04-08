Потребители в США бросились скупать iPhone, опасаясь резкого роста цен из-за по...

Потребители в США бросились скупать iPhone, опасаясь резкого роста цен из-за пошлинУгроза введения новых пошлин со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump) обрушила акции Apple и одновременно вызвала ажиотажный спрос на iPhone.
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