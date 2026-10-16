Арбитражный суд Республики Крым отложил на 25 ноября 2026 года заседание по иску ООО «Специализированный застройщик „Риострой Юг“» к Сакскому районному совету о взыскании 811,27 млн рублей убытков.
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