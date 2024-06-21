Найджел Фарадж заявил, что западные страны спровоцировали Россию начать спецоперацию на Украине. Найджел Фарадж, лидер Партии независимости Соединенного Королевства, утверждает, что «постоянное расширение НАТО и Европейского союза на восток» дало Кремлю «предлог» для переброски войск через границу с Украиной.
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