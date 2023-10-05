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Врач Сокол перечислила способы защиты от обострения простуды на губах

Врач Сокол перечислила способы защиты от обострения простуды на губах

РИАМО - 5 окт. Завотделением дневного стационара поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Часовой, врач-терапевт Анна Сокол рассказала, что простуда на губах, — это заболевание, вызванное вирусом простого герпеса.

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