Формирование здоровой нации обсудили на II Всероссийском форуме «Вера и спорт». Пленарное заседание состоялось 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, на стадионе «Нижний Новгород», сообщает Нижегородская митрополия.
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