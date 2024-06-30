Из-за писателя-иноагента Бориса Акунина целый книжный сайт стал недоступен в России

По требованию Роскомнадзора была заблокирована страница книжного сайта BAbook, созданного писателем Борисом Акуниным (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмонитори в перечень террористов и экстремистов).
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