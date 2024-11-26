Домик у озера: в Заозерье стали застраивать береговую полосу

Граждане возмущены, а главе сельского поселения некогда сходить в суд Текст, фото: Антонина Кябелева Очередной факт полнейшего беззакония, который охватил берега рек и озер Карелии, мы обнаружили в селе Заозерье.
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