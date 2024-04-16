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В зоне риска по паводкам находятся более 20 муниципалитетов Краснодарского края

В зоне риска по паводкам находятся более 20 муниципалитетов Краснодарского края

В зоне риска по паводкам находятся более 20 муниципалитетов Краснодарского краяВ Краснодарском крае более 20 муниципалитетов находятся в зоне повышенного риска в период весеннего половодья, пишет РБК, ссылаясь на слова врио начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платонихина.

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