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Страны G7 готовят новый пакет санкций против России

Страны G7 готовят новый пакет санкций против России

Страны «Большой семерки» в ближайшее время введут новый пакет санкций в отношении России в связи с российской военной операцией на Украине, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс во время своего выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

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