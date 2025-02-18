Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Удар Жоги? Отставка Евгения Куйвашева - губернатора Свердловской области. "Вопрос решённый"

Царьград © Dmitry Chasovitin/Globallookpress Евгений Куйвашев стоит во главе Свердловской области с 2012 года.

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Комментарии
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В С
Ага , или хвост отрубить , по самую шею.
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17 час.
Татьянка Яцук
Жогу не винить, а благодарить надо за возможную отставку этого протестуна Куй-(не) нашего- давно пора было сковырнуть его с насиженного места!!!
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17 час.
Валера Морозов
Жоге спасибо, а этот варяг должен сидеть без сомнения! И долго.
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17 час.
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