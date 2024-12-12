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Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили САУ «Krab», артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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