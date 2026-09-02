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Расчеты "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения техники ВСУ

Расчеты "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения техники ВСУ

Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в тыловых районах Украины. Взрывы гремели в столице страны, в Одессе и подконтрольных Киеву городах Запорожье и Херсоне.

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