Расчеты "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения техники ВСУ

Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в тыловых районах Украины. Взрывы гремели в столице страны, в Одессе и подконтрольных Киеву городах Запорожье и Херсоне.
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