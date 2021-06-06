В Тверской области автоинспекторы проводят занятия в летних пришкольных лагерях

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери совместно с коллегами из ПДН посетили ребят из пришкольных лагерей и детского санатория «Радуга» и провели с ними занятия по Правилам дорожного движения.

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