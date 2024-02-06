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Вклады помогут: как построить личный финансовый план на 2024 год

На Банки.ру вышел материал, в котором подробно рассказывают, как грамотно распределять доходы и расходы, какие риски нужно учесть при составлении личного финансового плана на 2024 год и на какие вклады сейчас стоит обратить внимание.

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