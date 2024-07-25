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Евгения Медведева: «Пробую себя в роли интервьюера – это моя тропа отхода от фигурного катания»

«Я пробую себя в роли интервьюера – это какая-то моя тропа отхода от фигурного катания. Но что самое интересное: почему интервью? У меня всю мою сознательную жизнь берут интервью.

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