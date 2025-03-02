Работает ли пропаганда, или Как женить Иванова...

Вместо эпиграфа анекдот: Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета. — Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe! — Какие люди? Сегодня пятница, и я тут немного расшалилась.