Работает ли пропаганда, или Как женить Иванова...

Вместо эпиграфа анекдот: Муж купил жене несколько одинаковых трусиков одного цвета. — Они же совсем одинаковые! Зачем ты их купил? Люди подумают, что я не меняю нижнее бельe! — Какие люди? Сегодня пятница, и я тут немного расшалилась.
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