Google построит солнечную ферму с накопителями на бывшей угольной шахте Западной Вирджинии

Проект Mammoth Solar объединит 86 МВт солнечной генерации, цинковые аккумуляторы на 100 МВт-ч и литий-ионные накопители на 280 МВт-ч Google заключил соглашение с американским разработчиком чистой энергии MN8 Energy и производителем долгосрочных накопителей Eos Energy о строительстве гибридного проекта Mammoth Solar в округе Канава, Западная Вирджиния.
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