Владимир Киселев высказался об «умирающей» российской эстраде

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер и художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал о будущем российской эстрады и объяснил, почему дальше может стать только хуже.