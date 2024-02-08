Владимир Киселев высказался об «умирающей» российской эстраде

МОСКВА, 8 февраля, ФедералПресс. Советский и российский бизнесмен, музыкант, продюсер и художественный руководитель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал о будущем российской эстрады и объяснил, почему дальше может стать только хуже.
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