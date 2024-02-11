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Торт Карпатка с заварным кремом

Простой в приготовлении, но очень вкусный торт получается по этому рецепту. Оригинальная подача и беспроигрышное сочетание не сладких коржей из заварного теста и ароматного ванильного крема делают этот торт находкой для хозяек.

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