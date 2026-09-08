Выборы в Израиле: экс-генерал Голан бросает вызов Нетаньяху и обещает мир

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Выборы в кнессет, назначенные на 27 октября 2026 года, станут первыми после событий 7 октября 2023 года и могут кардинально изменить баланс сил в израильском парламенте.
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