"Смерш" уничтожил пикапы ВСУ с личным составом под Краматорском

МО РФ Минобороны России 12 сентября опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем "Смерш" под Краматорском.
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