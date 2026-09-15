Как будет работать судебная система России с помощью ИИ?

Председатель Верховного суда России утвердил Концепцию внедрения технологий ИИ в судопроизводство.Председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил, что к 2030 году более 95% российских судей будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта, а доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов может достичь 30-50%.