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Похудевшая Наталья Подольская рассказала, как скидывает лишний вес

Похудевшая Наталья Подольская рассказала, как скидывает лишний вес

Наталья Подольская рассказала секрет похудания: Отрываюсь на завтраках и ем все, что хочу 42-летняя Наталья Подольская является мамой двух сыновей, однако ни две беременности за спиной, ни возраст не отразились на внешности артистки.

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