В Саратовской области отец и ребенок попали в реанимацию с отравлением угарным газом

pixabay.com В больницу города Петровск в Саратовской области поступила семья с двумя детьми. У всех четверых было диагностировано отравление угарным газом, однако госпитализация потребовалась только главе семейства и одному из несовершеннолетних.
pixabay.com В больницу города Петровск в Саратовской области поступила семья с двумя детьми. У всех четверых было диагностировано отравление угарным газом, однако госпитализация потребовалась только главе семейства и одному из несовершеннолетних.
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