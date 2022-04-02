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В Саратовской области отец и ребенок попали в реанимацию с отравлением угарным газом

В Саратовской области отец и ребенок попали в реанимацию с отравлением угарным газом

pixabay.com В больницу города Петровск в Саратовской области поступила семья с двумя детьми. У всех четверых было диагностировано отравление угарным газом, однако госпитализация потребовалась только главе семейства и одному из несовершеннолетних.

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