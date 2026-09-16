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Газета.ру

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Экс-танцор Булановой Берегуля призвал не высмеивать певицу за хореографию

Экс-танцор Булановой Берегуля призвал не высмеивать певицу за хореографию

Бывший танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал певицу на фоне критики ее хореографии в сети.

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