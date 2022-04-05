Минфин Франции: ужесточение санкций против РФ затронет новые компании

Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят сегодня усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят сегодня усиление санкций против РФ, они могут затронуть энергетический сектор, санкционный список лиц и компаний может быть расширен, заявил глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
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