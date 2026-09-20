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Кто лидирует в Алтайском крае на округах в Госдуму после обработки 50% бюллетеней

Кто лидирует в Алтайском крае на округах в Госдуму после обработки 50% бюллетеней

На всех трех округах, по которым в Алтайском крае проходят выборы в Государственную Думу, обработано свыше 50% бюллетеней участковых избиркомов.

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