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Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии

Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии

Власти Литвы обсудили закупку 40 танков Leopard производства ФРГ и 100 БМП CV90 производства Швеции в рамках создания боевой дивизии, при этом в Вильнюсе признают, что она может появиться в стране не ранее 2030 года.

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