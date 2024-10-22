Литва закупит 40 танков Leopard для создания собственной боевой дивизии

Власти Литвы обсудили закупку 40 танков Leopard производства ФРГ и 100 БМП CV90 производства Швеции в рамках создания боевой дивизии, при этом в Вильнюсе признают, что она может появиться в стране не ранее 2030 года.
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