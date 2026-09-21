Каспийский морской секрет: ученые раскрыли тайну двух неизвестных рыб, скрывавшихся на виду у всех

Вода Каспийского моря хранит в себе множество тайн, и одна из них только что была раскрыта учеными. В ходе масштабных экспедиций 2021–2025 годов исследователи из Института проблем экологии и эволюции имени А.
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