Молдова на пороге энергетического ада

Энергетический Армагеддон в правобережной Молдове развивается не столь бурными темпами, как в Приднестровье, где остановились все предприятия и перестали работать учебные заведения, а сотни тысяч людей остались без газа и отопления.
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