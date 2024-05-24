Фермеры из России начали применять роботов в сельском хозяйстве

Новые технологии на службе сельского хозяйства. На смену тяжелому ручному труду приходят роботы. С их помощью теперь можно и вспахать поле, и провести его обработку, и даже перебрать готовый урожай — все это позволяет земледельцам значительно повысить эффективность своей работы.