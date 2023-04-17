А что мы, собственно, такие нервные все на тему происходящего вокруг?!

Ах, военные действия идут. Ах, террористы. Ах, кризис экономический - рубль туда-сюда колышется, а про доллар и евро и вообще ничего предсказать невозможно.
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