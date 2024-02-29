Форвард «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован на 3 матча РПЛ. Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.