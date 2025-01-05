В Китае зафиксирована вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Этот смертельный вирус - биологическое оружие США?Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщило о вспышке метапневмовируса.
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