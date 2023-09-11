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Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине

Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине

Переобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине AlexCoderПереобулся: президент Бразилии резко изменил заявление о Путине AlexCoder Глава государства ранее давал важное обещание В следующем году саммит стран БРИК пройдет в Бразилии.

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