День рождения первооткрывателя денисовского человека — академика Анатолия Пантелеевича Деревянко

Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко. Фото: Елена Либрик / «Научная Россия» Сегодня, 9 января, 82 года исполнилось выдающемуся археологу, историку, специалисту мирового уровня по палеолиту Сибири и Дальнего Востока, сопредседателю Российского исторического общества, научному руководителю Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академику Анатолию Пантелеевичу Деревянко.
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