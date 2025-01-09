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День рождения первооткрывателя денисовского человека — академика Анатолия Пантелеевича Деревянко

День рождения первооткрывателя денисовского человека — академика Анатолия Пантелеевича Деревянко

Академик Анатолий Пантелеевич Деревянко. Фото: Елена Либрик / «Научная Россия» Сегодня, 9 января, 82 года исполнилось выдающемуся археологу, историку, специалисту мирового уровня по палеолиту Сибири и Дальнего Востока, сопредседателю Российского исторического общества, научному руководителю Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академику Анатолию Пантелеевичу Деревянко.

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