«Завидовала вокальным данным», — Брежнева заблокировала Лорак после скандала с Меладзе

Ани Лорак сталкивалась с Верой Брежневой на музыкальном поприще неоднократно. В узких кругах поговаривали, что Вера всегда недолюбливала свою соперницу на эстраде, но чем ей так не угодила артистка, до последнего оставалось загадкой.