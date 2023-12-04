«Завидовала вокальным данным», — Брежнева заблокировала Лорак после скандала с Меладзе

Ани Лорак сталкивалась с Верой Брежневой на музыкальном поприще неоднократно. В узких кругах поговаривали, что Вера всегда недолюбливала свою соперницу на эстраде, но чем ей так не угодила артистка, до последнего оставалось загадкой.
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