Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» получил ранение

Получил ранение во время выполнения боевой задачи командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид, 21 марта сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, сообщают РИА Новости.
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