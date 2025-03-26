Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Глава администрации Рязанской области извинился перед узбеками Эльдар и Нилуфар за эту нелепую ситуацию с выдачей бесплатной квартиры

Глава администрации Рязанской области извинился перед узбеками Эльдар и Нилуфар за эту нелепую ситуацию с выдачей бесплатной квартиры

Avia.pro - СМИ 24 марта 2025 года, Рязань. История, от которой кровь стынет в жилах и сердце сжимается от недоумения, всколыхнула тихий Скопинский район.

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Комментарии
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AS
Aleksandr Sobolev
Так гляньте! Русских в Узбекистане 720 тысяч человек! 😜
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5 час.
Павел Ильин
Убрать бы его надо...так ведь и сверху такие же ромадины есть...
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4 час.
Сергей Тупиков
и квартиры мы не должны им давать и пенсии недолжны  давать. все нужно заработать.
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2 час.
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