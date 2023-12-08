Какой хлеб полезнее — черный или белый

Нередко можно услышать, что белый хлеб вреден или как минимум бесполезен для здоровья. А вот черный хлеб, напротив, является едва ли не «супер-фудом», в котором есть масса полезных веществ, необходимых для организма человека.
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