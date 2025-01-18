Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Пациенты онкодиспансера на Камчатке заразились гепатитами B и C, выявлены десятки случаев. Об этом сообщил глава минздрава региона Александр Гашков, его заявление приводится в Telegram-канале правительства региона.
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