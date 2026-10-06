Обстановка накаляется: небо над Саудовской Аравией рискует стать театром боевых действий

Сейчас обстановка на Ближнем Востоке стремительно накаляется. К конфликту в Йемене подключается все больше участников.
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