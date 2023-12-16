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Юрий Бородавко: «Степанова сегодня выиграла достаточно уверенно. У ребят по‑другому сложилась гонка – непростая победа Большунова»

Сегодня на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке прошли гонки на 10 км с раздельного старта классическим стилем.

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