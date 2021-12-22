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Госдума отложила срок отказа чиновников от иностранного гражданства

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который предполагает, что крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей, продлевается до 1 января 2023 года.

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