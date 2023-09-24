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Кейн – 4-й англичанин, сделавший хет-трик в матче Бундеслиги

Кейн – 4-й англичанин, сделавший хет-трик в матче Бундеслиги

Харри Кейн забил три гола в матче чемпионате Германии с «Бохумом» (7:0). Форвард «Баварии» стал четвертым в истории англичанином, сделавшим хет-трик в Бундеслиге.

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