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Древние люди поразили археологов своими умениями

Древние люди поразили археологов своими умениями

Исследователи, анализировавшие останки древних орудий труда гоминидов, созданных 400 000 лет назад, с изумление обнаружили, что они сделаны с использованием передовых для той эпохи технологий, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время.

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