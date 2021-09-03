Древние люди поразили археологов своими умениями

Исследователи, анализировавшие останки древних орудий труда гоминидов, созданных 400 000 лет назад, с изумление обнаружили, что они сделаны с использованием передовых для той эпохи технологий, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время.
Исследователи, анализировавшие останки древних орудий труда гоминидов, созданных 400 000 лет назад, с изумление обнаружили, что они сделаны с использованием передовых для той эпохи технологий, как минимум, на 100 000 лет опередивших свое время.
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